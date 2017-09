Clip #15 IJ-brug (2): Bewoners Overhoeks Facebook

Voor Schuttevaer stelt Heere Heeresma jr. een videodossier samen over de besluitvorming rond de geplande brug(gen) over het IJ.

Bewoners van de wijk Overhoeks zijn in meerderheid tegen een brug over het IJ.

Voor deze tweede aflevering interviewde hij een aantal bewoners van de wijk Overhoeks, beoogde gebruikers van een brug over het IJ. Hij trof geen enkele voorstander van een brug aan; iedereen die hij sprak gaf de voorkeur aan een tunnel of een uitbreiding van de ponten. Voornaamste bezwaren tegen een brug zijn de geplande hoogte en de ligging, ver ten oosten van Overhoeks. Een van de bewoners, Ralf Coolen, vat de diverse voorkeuren samen.

Overigens bleek Overhoeks onder een enorme geluidsoverlast te lijden.

