Nieuwe goederenhaven Bonaire stuit op zorgen CPB

Het is nog lang niet zeker of er een nieuw goederenhaven komt op Bonaire. Het Centraal Planbureau (CPB) wil aanvullend onderzoek naar het maatschappelijk nut en mogelijke milieuschade.

Op het eiland bestaat grote behoefte aan een extra haven, omdat de bestaande vaak wordt bezet door cruiseschepen. Daardoor dreigt het vrachtverkeer in de knel te komen, wat consequenties kan hebben voor de bevoorrading van het eiland.

Hoewel iedereen het belang van een nieuw haven inziet, uit het CPB zijn zorgen over de kosten-batenanalyse en schade aan de natuur. Het CPB beveelt een meer gedetailleerde Milieueffectrapportage aan en wil expliciete aandacht voor onzekerheden in de besluitvorming. Demissionair minister Van der Wal van Natuur en Stikstof is het eens met het CPB, zodat nu eerst de resultaten van nader onderzoek moeten worden afgewacht.

Lees ook: Bonaire stapt weer af van maar één cruiseschip per dag Lees ook: Schepen van Don Andres, de bevoorraders van Bonaire