Hanna Stelzel benoemd tot Director Containers bij Havenbedrijf Rotterdam

Hanna Stelzel is benoemd als Director Containers binnen de afdeling Commercie van Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Zij wordt per 1 maart verantwoordelijk voor alle activiteiten binnen de containerketen op zee, in de haven én het achterland. Stelzel volgt hiermee Hans Nagtegaal op. Stelzel heeft een achtergrond in de Duitse automotive industrie, logistiek en digitalisering. Stelzel zal zich in haar nieuwe rol focussen op de efficiënte en duurzame afhandeling van containers in de gehele logistieke keten via Rotterdam.

Ze is sinds 2018 werkzaam bij HbR en heeft in verschillende functies succesvolle bijdrages geleverd aan het verhogen van de efficiency in de logistieke keten, zo schrijft het HbR. ‘Om de positie van de Rotterdamse haven als containerhub verder te versterken, zal er gekeken moeten worden naar de capaciteit en efficiëntie van de gehele containerketen en niet alleen die van de containerterminals. Om in 2035 zo’n 8 miljoen TEU meer, op een veilige, efficiënte en duurzame manier te kunnen afhandelen is een naadloze integratie van zee en achterland nodig en moeten de verbindingen tussen haven en achterland efficiënter worden. Daarnaast is samenwerking met marktpartijen in het optimaliseren van de digitale infrastructuur van groot belang. Deze ambitie vraagt van partijen dat zij informatie uitwisselen en samenwerken in het belang van de Rotterdamse haven.’

Matthijs van Doorn

Matthijs van Doorn, directeur Commercie bij Havenbedrijf Rotterdam: ‘De containeroverslag zal de komende decennia blijven groeien. Rotterdam heeft vroegtijdig geïnvesteerd in het uitbreiden van de capaciteit in de haven en zal deze groei op een duurzame en efficiënte manier faciliteren. Ook richting het achterland. Hanna is met haar jarenlange ervaring in digitale procesoptimalisatie en achterland logistiek de aangewezen persoon om ons te helpen deze ambities te realiseren en verder te gaan bouwen aan een toekomstigbestendig en evenwichtig logistiek systeem.’