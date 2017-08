Schuttevaer Premium Clip #11 IJ-brug (1): Andries de Weerd Facebook

AMSTERDAM 24 augustus 2017, 08:00

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. stelt een ‘videodossier' samen over de besluitvorming rond de geplande brug(gen) over het IJ. In deze eerste aflevering spreekt hij met Andries de Weerd, regiocoördinator Noord-Holland van binnenvaartbelangenvereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer.