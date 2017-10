Clip #22 IJ-brug (4): ‘Alle ruimte voor binnenvaart' Facebook

Voor Schuttevaer stelt Heere Heeresma jr. een videodossier samen over de besluitvorming rond de geplande brug(gen) over het IJ.

Tekst en video Heere Heeresma jr

In de vierde aflevering praat hij met de bedrijfseconoom en logistiek adviseur Walther Ploos van Amstel. Deze waarschuwt voor de economische gevolgen voor de haven van Amsterdam als de doorvoer naar het achterland hinder ondervindt van een brug over het IJ. ‘We moeten juist alle ruimte gaan geven aan de binnenvaart', zegt hij.

