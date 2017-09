Clip #19 IJ-brug (3): Cruiseterminal PTA Facebook

Voor Schuttevaer stelt Heere Heeresma jr. een videodossier samen over de besluitvorming rond de geplande brug(gen) over het IJ.

1 / 1 Met bruggen over het IJ verdwijnen de cruiseschepen uit zicht. (Beeld uit de video) Met bruggen over het IJ verdwijnen de cruiseschepen uit zicht. (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma jr.

In de derde aflevering gaat het over de Passenger Terminal Amsterdam (PTA). Als de bruggen over het IJ er komen wordt PTA onbereikbaar voor zeecruiseschepen. Directeur René Kouwenberg legt zich als goede democraat neer bij het ‘definitieve voorkeursbesluit' van het gemeentebestuur van Amsterdam, maar heeft zijn hoop gevestigd op het in dat besluit vastgelegde ijkmoment in het vierde kwartaal van 2018. Dan moet er een goede nieuwe locatie voor PTA gevonden zijn. Is dat niet het geval, dan moet de keuze voor bruggen heroverwogen kunnen worden.

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video's (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips' zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.