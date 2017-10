Clip #27 IJ-brug (5): oud-havendirecteur Hans Gerson Facebook

Voor zijn videodossier over de geplande brug(gen) over het IJ sprak Heere Heeresma jr. met Hans Gerson, van 2000 tot 2009 directeur van Haven Amsterdam.

1 / 1 'Al je kaarten op een brug zetten is gevaarlijk', vindt Hans Gerson. (Beeld uit de video) 'Al je kaarten op een brug zetten is gevaarlijk', vindt Hans Gerson. (Beeld uit de video)

Tekst en video Heere Heeresma jr

In een van de weinige interviews die deze Amsterdamse topambtenaar en bestuurder heeft gegeven, geeft Gerson zijn mening over een brug over het IJ en vertelt over de besluitvormingsprocessen die tot het ‘definitieve voorkeursbesluit' om een brug aan te leggen hebben geleid.

Is het alternatief van een tunnel wel voldoende overwogen? Gerson voorziet nog de nodige problemen bij de aanleg van een brug, gezien de te verwachten bezwaren vanuit de scheepvaart. ‘Het is een beetje gevaarlijk misschien om al je kaarten op een brug te zetten.'

