Rederij K Line: 498 elektrische auto’s aan boord van brandende Fremantle Highway

Lees de nieuwste update over de Fremantle Highway hier.

In totaal vervoert het schip 3783 nieuwe auto’s. Gisteren meldde de rederij al dat er 900 auto’s meer op het schip staan dan eerder gedacht. De Japanse rederij K Line is niet de eigenaar van het schip, maar huurt het van Shoei Kisen Kaisha.

Binnen de internationale scheepvaartorganisatie (IMO) is al een werkgroep in het leven geroepen om nog eens goed te kijken naar de manier waarop met het risico van elektrische auto’s aan boord wordt omgegaan. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) vindt het belangrijk binnen de IMO goed uit te zoeken of de huidige regelgeving voor onder andere brandbestrijding en veiligheid volstaat.

De brand aan boord van het schip woedt nog altijd. Die brak uit toen het schip 27 kilometer ten noorden van Ameland was, intussen drijft het de car carrier ongeveer 17 kilometer ten noorden van Terschelling. Reden daarvoor is de stroming in westelijke richting. Met het schip is nog steeds een sleepverbinding, waardoor het buiten de verkeersbanen wordt gehouden en de overige scheepvaart niet wordt gehinderd. Die noodverbinding met sleper Hunter werd donderdag 27 juli aan het einde van de dag overgenomen door de Duitse sleper Fairplay 30. De Kustwacht stelde toen ook dat er vooralsnog geen scheuren of gaten waren waargenomen in de scheepshuid.

