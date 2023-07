Fairplay 30 heeft sleepverbinding met brandende Fremantle Highway overgenomen

De Duitse sleper Fairplay 30 heeft de noodverbinding met de brandende car carrier Fremantle Highway overgenomen van de Hunter. Dat meldt de Kustwacht in haar liveblog. Ook stelt de Kustwacht dat er vooralsnog geen scheuren of gaten zijn waargenomen in de scheepshuid.

Hunter had sinds 09.00 uur in de ochtend van woensdag 26 juli een noodverbinding met de Fremantle Highway. Die verbinding is nu overgenomen door de Duitse sleper. Deze sleepboot is sterker dan de Hunter. Hunter heeft een paaltrek van 40 ton, die van Fairplay 30 is 91,6 ton.

Nog niet aan boord

De noodverbinding is daarmee sterker dan de vorige, maar dit lijkt nog niet te betekenen dat het schip ergens heen gesleept wordt. Daarvoor is er een sterkere verbinding nodig en dat lukt niet zonder mensen aan boord van het schip. Tegenover het ANP vertelt een woordvoerder van de Kustwacht dat de brand minder intens is, maar dat het nog niet lukt om iemand aan boord te zetten. ‘De omstandigheden zijn daartoe nu nog niet gunstig genoeg.’

De noodverbinding wordt gebruikt om het brandende schip in positie gehouden. Dat betekent niet dat het schip op precies dezelfde locatie blijft, de Kustwacht benadrukt dat dit niet te voorkomen is. Door stroming ging het schip de afgelopen dag richting het westen. De brand brak uit toen het schip 27 kilometer ten noorden van Ameland was en inmiddels was het schip 16 kilometer ten noorden van Terschelling.

Andere stroming

Eerder op de avond is de stroming veranderd. Dat moment is aangegrepen om de koers te wijzigen. ‘Dit zodat het schip weer richting het oosten gaat drijven met ondersteuning van een sleepboot. Want in dit gebied kan het schip ‘vrij’ drijven zonder obstakels. Het vaartuig blijft tussen de vaarroutes gehouden, zodat het scheepvaartverkeer op veilige afstand kan passeren. De afstand tot de kust blijft daarmee ongeveer 16 kilometer’, meldt de Kustwacht.

