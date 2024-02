5 Dagen stelt binnenvaart deze week centraal op NPO Radio 1

In de week van 5 februari staat de gele bus van het programma 5 Dagen van omroepen NTR en PowNed met presentatoren Jo van Egmond en Ajouad El Miloudi in verschillende havens in Nederland om over de binnenvaart te praten. Verslaggever ter plekke is Mirthe van der Drift.

Sinds 31 januari wordt hierover ook gesproken aan de zogenoemde Binnenvaarttafel in Den Haag, waar politiek, brancheorganisaties, binnenhavens, zeehavens en provincies met elkaar in gesprek gaan. Deze week praat de vaste commissie van Infrastructuur en Waterstaat over thema’s als veiligheid, klimaatafspraken, varend ontgassen en de toekomst van de binnenvaartsector. Daarom wijdt ook het radioprogramma 5 Dagen zich deze week aan de binnenvaart.

Maandag is Jos Hubens van Vereniging De Binnenvaart aan het woord. Hij is oprichter van het enige Binnenvaartmuseum van Nederland en is met zijn vereniging bezig het erfgoed, het leven en werken in de binnenvaart op de Unesco Werelderfgoedlijst te krijgen.

Dinsdag is het woord aan Sunniva Fluitsma van de Algemeene Schippers Vereeniging. Ze vertelt over de problemen waarmee de sector te maken heeft en hoe het water de binnenvaartschippers aan de lippen staat.

Woensdag is Robin Hoekstra, keurmeester van Bureau Scheepvaart Certificering (BSC), te gast om te vertellen over het stuwmeer aan keuringen waarmee hij te maken heeft en het risico op dodelijke ongevallen als er niet wordt gekeurd.

Donderdag vertelt tankerkapitein Ton Quist over de kankerverwekkende gassen die hij noodgedwongen de atmosfeer in blaast.

Vrijdag gaat het in de uitzending over nieuwe milieueisen en de toekomstbestendigheid van de binnenvaart. Te gast is dan Wijnand Volker van de Particuliere Transport Coöperatie (PTC), een samenwerkingsverband van particuliere schippers.