In de stuurhut stond een blikje bier dat diende als asbak en één van de agenten kreeg al snel de indruk dat de schipper onder invloed was. Na het afnemen van een ademanalyse bleek dat de schipper 535 ug/l alcohol in zijn adem had. Dat is tussen de 1,15 en 1,25 promille en meer dan twee keer de maximaal toegestane hoeveelheid (0,5 promille).

Daarop kreeg de schipper een vaarverbod opgelegd van vijf uur. Hij kan post verwachten met een flinke boete, aldus de politie.