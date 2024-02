Omzet Suezkanaal gehalveerd in januari

Suez Canal Authority

De Suez Canal Authority (SCA) heeft de omzet in januari bijna zien halveren ten opzichte van dezelfde maand in 2023. Dat zei SCA-topman Osama Rabie in een programma op de Egyptische televisie. De daling komt door de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op schepen in de Rode Zee. Daardoor hebben veel grote rederijen besloten de route te vermijden.