Fremantle Highway had mogelijk Nederlandse of Duitse loods aan boord

Aan boord van car carrier Fremantle Highway was een mogelijk Nederlandse of Duitse loods aanwezig. Dat zegt een woordvoerder van K Line, de charteraar van het schip.

In totaal waren er 23 personen aan boord van de Fremantle Highway. 21 van hen hadden de Indiase nationaliteit, waarvan er één is overleden. Ook was er een zogenoemde ‘superintendent’ aan boord, een supervisor met de Duitse nationaliteit, aldus de zegsman. Het is volgens K Line niet helemaal duidelijk waarom er nog een loods aan boord was, omdat het schip al enige tijd uit de haven was. Mogelijk was deze langduriger aan boord vanwege specifieke kennis van de vaarroute.

K Line meldde eerder ook dat er 498 elektrische auto’s aan boord van het brandende vrachtschip zijn. Eerder was er sprake van dat er 25 elektrische auto’s aan boord waren. In totaal vervoert het schip 3783 nieuwe auto’s. Het schip was onderweg van Bremerhaven in Duitsland naar Port Said in Egypte en daarna naar Singapore.

