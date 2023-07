Rijkswaterstaat wil Fremantle Highway verplaatsen

Op dit moment lijkt de rookontwikkeling minder te zijn. Ook de brand zelf lijkt minder te worden. Rijkswaterstaat houdt de situatie nog altijd nauwgezet in de gaten. Zo wordt er bijvoorbeeld met een vliegtuig van de kustwacht gemeten hoe warm het in het schip is en hoe warm de buitenkant is. Dat is nog altijd te heet om aan boord te komen, zegt de woordvoerder. ‘Aan de hand van deze gegevens zijn de bergers bezig met een plan. In eerste instantie moet er een sterkere sleepverbinding tot stand komen en moeten we bekijken hoe we aan boord kunnen komen.’

Het is ook nog niet bekend waar het schip naartoe verplaatst wordt, maar dat zal een ‘veiligere locatie dan nu’ zijn, zegt Rijkswaterstaat. Het schip, de Fremantle Highway, drijft nu 17 kilometer ten noorden van Terschelling, meldde de kustwacht eerder vandaag.

Op dit moment maakt het kustwachtvliegtuig nieuwe beelden van de huidige situatie van de brand. ‘Mensen moeten eerst aan boord kunnen om een meer solide sleepverbinding tot stand te brengen. Veiligheid is daarbij van groot belang’, zegt de kustwachtwoordvoerster.

Lees ook: