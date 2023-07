Amsterdamse Raad wil af van cruiseschepen in het centrum

Rooderkerk diende een motie in, samen met GroenLinks en PvdA, om een einde te maken aan de cruiseterminal en cruises in Amsterdam. ‘De dagelijkse lucht- vervuiling van één cruiseschip in de haven staat gelijk aan 31.000 vrachtwagens die een ronde op de ring rijden.’

In de raadsvergadering stelde CDA-raadslid Diederik Boomsma een minder drastische manier om de uitstoot te verlagen voor. ‘Er moet walstroom komen. Daar wordt ook volop in geïnvesteerd.’

Walstroom?

Sterker nog, de opdracht voor het bouwen van een walstroominstallatie is door Havenbedrijf Amsterdam al gegund. Het Deense Powercon moet ervoor zorgen dat vanaf 2025 de zeecruiseschepen aan de stekker kunnen in Amsterdam. Verwachting is dat er dan 75% van de varende flatgebouwen die de stad aan doen daar gebruik van kan maken. Vanaf 2030 is het verplicht voor zeecruiseschepen in de EU.

Dat gaat D66 niet snel genoeg. ‘Wat de heer Boomsma nu weer zegt over die walstroom, dat kan dus helemaal niet voor alle schepen’, reageerde Rooderkerk.

Een verhuizing van de cruiseterminal uit het centrum van de stad is niet een nieuw plan. Al een aantal jaar wordt er gesproken over een verhuizing van de Passenger Terminal Amsterdam naar de Coenhaven. Die verhuizing is nodig wanneer de westelijke brug in Amsterdam wordt aangelegd. Die plaatsing wordt pas verwacht na 2030 en de verhuizing heeft daarmee geen haast. Daarom is het havenbedrijf nu begonnen met de aanleg van een walstroominstallatie op de huidige locatie, om zo te voldoen aan de Europese eisen die in 2030 gaan gelden.

Anders in Rotterdam

Ook in Rotterdam speelde de discussie over de plaats waar cruiseschepen aanmeren. Bij Cruise Terminal Rotterdam wordt nu gewerkt aan het aanleggen van een walstroomaansluiting. Gemeente Rotterdam financiert deze installatie deels. Daarvoor is wel als voorwaarde opgenomen dat cruiseschepen de aankomende 20 jaar in het centrum van de stad kunnen blijven aanmeren.

