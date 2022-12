Rotterdam krijgt definitief walstroom voor cruiseschepen

De gemeenteraad van Rotterdam is akkoord met de voorgenomen investering van 22,5 miljoen euro in een walstroomvoorziening voor zeecruiseschepen. De gemeente en Cruise Port Rotterdam steken elk 11,25 miljoen euro in de faciliteit. Dit besluit betekent dat er nog zeker 20 jaar cruiseseschepen blijven aanmeren aan de Wilhelminapier bij de Erasmusbrug.

Het plan om deze investering te doen lag er al langer, maar er werden de laatste tijd vanuit de gemeenteraad veel vraagtekens gezet bij het investeringsvoorstel. Dat ging dan onder meer over het terugverdienen van de financiële injectie, die wordt gedaan met geld dat Rotterdam aan de verkoop van Eneco-aandelen overhield.

In de raadsvergadering waarin het besluit werd genomen, passeerden maar liefst negen moties en drie amendementen de revue. Die gingen onder meer over het sneller terugverdienen van de investering dan in de voorgenomen vijf jaar, het beperken van het aantal jaarlijkse calls aan de kade tot vijftig (voor de coronapandemie waren het er zo’n honderd), het vergroenen van de Holland-Amerikakade en tussentijds evalueren.

Walstroom voor containerschepen

In totaal werden er vier moties aangenomen. ‘Sneller aan de stekker’ van de VVD heeft als insteek dat het college van B&W met het Havenbedrijf in gesprek gaat over het zo snel mogelijk uitrollen van walstroom voor containerschepen. Het college moet ook in gesprek met Cruise Port Rotterdam. Het idee was dat CPR vijf jaar na de aanleg van de installatie zou beginnen met het terugbetalen van de investering aan de gemeente. Maar Volt, ChristenUnie en GroenLinks denken dat dit eerder kan beginnen en een meerderheid van de raad stemde daarmee in. Ook een motie van GroenLinks om te streven naar zoveel mogelijk gebruik van groene stroom werd aangenomen. Ook de vierde aangenomen motie gaat over walstroom voor containerschepen, en dan specifiek dat er verslag wordt uitgebracht over de samenwerking op dit vlak met Hamburg en Antwerpen. De overige vijf moties haalden het niet, net als de drie amendementen.

Investering terugbetalen kost twintig jaar

Het investeringsvoorstel zelf werd aangenomen met 26 stemmen; 11 van de aanwezige raadsleden stemden tegen. Dit betekent dat er groen licht is voor het besteden van 11,25 miljoen euro aan de walstroominstallatie. CPR richt een dochteronderneming op, Cruise Port Shore Power, waarin de walstroomactiviteiten worden ondergebracht. Die partij gaat ook de investering in termijnen terugbetalen, waarbij het dus nog de vraag is of dit vijf jaar na de ingebruikname gaat beginnen of al eerder.

Voor die terugbetaling, en dus het terugverdienen van de investering, moeten er zo’n 1500 zeecruiseschepen aanmeren in Rotterdam. De verwachting is dat dit circa twintig jaar zal duren en dus ook dat er vanaf de geplande ingebruikname van de walstroominstallatie in 2024 zeker tot 2044 cruiseschepen zullen aanmeren bij de Erasmusbrug.

Cruiseschepen niet naar Maasvlakte

Het idee dat de afgelopen tijd ook meer dan eens werd uitgesproken, was het verplaatsen van de aanmeerlocatie van de binnenstad naar de Tweede Maasvlakte. Dat is met het aannemen van het voorstel definitief van de baan. Wethouder Robert Simons had voor de volledigheid ook nog een brief aan de raad gestuurd waarin hij uitlegt waarom de Tweede Maasvlakte voor dit doel niet geschikt is. Het is in de eerste plaats geen aantrekkelijke locatie voor dit doel en daarom is er ook nooit serieus overwogen om te verkassen. De investeringskosten zouden bovendien hoog zijn, en cruiseschepen die aanmeren op de Tweede Maasvlakte zouden ook tal van problemen met zich meebrengen als het gaat om bereikbaarheid, veiligheid en wet- en regelgeving.

Lees ook: