‘Terajacht’ in schildpadvorm kost 8 miljard euro

Het kan altijd groter en duurder, moeten ze bij het Italiaanse Lazzarini hebben gedacht. Die denkwijze resulteerde in het ontwerp van een nieuw ‘terajacht’, de Pangeos. Deze drijvende stad in de vorm van een enorme schildpad moet zo’n 8 miljard euro gaan kosten.

Als superlatieven als super, mega en giga voor grote schepen niet meer volstaan, kun je altijd nog een nieuwe bedenken. Dat heeft Lazzarini gedaan met de Pangeos, dat het eerste terajacht ter wereld moet worden. En dat voor slechts 8 miljard euro. Dan heb je ook wel iets: een drijvende gigant van 500 meter lang en 610 meter breed.

Dat biedt natuurlijk ruimte voor het een en ander aan faciliteiten, zoals hotels, winkelcentra en parken. Maar er zijn ook havens voor kleinere schepen bij het ontwerp inbegrepen. Mogelijk omdat de aerodynamische eigenschappen bij een dergelijke omvang niet de grootste prioriteit hebben, is de vorm net als de omvang uniek. Pangeos heeft namelijk de vorm van een schildpad.

Vierkante kilometer zee droogleggen

Of althans: die zou het terajacht moeten krijgen, want het gaat hier heel nadrukkelijk om toekomstmuziek. Zelfs de locatie waar zo’n enorm schip kan worden gebouwd, bestaat nog niet. Er zou een vierkante kilometer zee voor drooggelegd moeten worden en een dam worden gebouwd voordat de bouw kan aanvangen. Als dat eenmaal is geregeld – Lazzarini heeft al een locatie in Saudi-Arabië op het oog – is er nog slechts 8 miljard euro nodig om de Pangeos te bouwen, waarbij 2033 al als streefjaar is genoemd.

Lees ook: