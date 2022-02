Passen en meten voor superjacht Feadship Project 710 in Alphen a/d Rijn Facebook

Alphen aan den Rijn 06 februari 2022, 09:48

Het was passen en meten voor superjacht Feadship Project 710 in Alphen a/d Rijn. Aan beide kanten van de brug was ogenschijnlijk slechts een paar centimeter over. Business as usual voor de Koninklijke Van der Wees Groep uit Dordrecht. Met hun schip Pieter van der Wees hebben zij al menig superjacht door de smalle Nederlandse wateren vervoerd.

Feadship Project 710 is 84 meter lang, 13 meter breed. Het casco is bij CSR in Rotterdam gebouwd, Het superjacht gaat bij de Feadship Koninklijke de Vries in Aalsmeer komende jaren afgebouwd worden tot een super-de-luxe megajacht.

In januari tekende Van der Wees ook voor het transport van superjacht Galactica.