De wonderlijke week van superjacht Galactica Facebook

Twitter

Email Harlingen 14 januari 2022, 15:04

Het duurde wat langer dan gepland. Maar uiteindelijk kwam superjacht Galactica op woensdag 12 januari Harlingen binnen. Het was zaterdag 8 januari van de Heesen Yachts werf in Oss vertrokken en moest vervolgens tot twee keer toe wachten tot het water was gezakt.

1 / 1 Het transport verliep niet vlekkeloos. (Foto Heesen Yachts / Tom van Oossanen) Het transport verliep niet vlekkeloos. (Foto Heesen Yachts / Tom van Oossanen)

(Jelmer Bastiaans)