Email GOUDA 19 januari 2022, 15:00

Het casco van het nieuwste superjacht van Feadship, Project 823, is onderweg naar de Royal Van Lent Shipyard in Kaag om te worden afgebouwd. Het werd een dag eerder, op dinsdag 18 januari, te water gelaten op de werf van de jachtbouwer in Papendrecht.

1 / 1 Het nieuwste superjacht van Feadship op transport. (Foto MediaTV / Josh Walet) Het nieuwste superjacht van Feadship op transport. (Foto MediaTV / Josh Walet)

(Robin van den Bovenkamp)