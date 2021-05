Schuttevaer Premium BSH neemt nieuwe onderzoeksschip Atair in gebruik Facebook

Twitter

HAMBURG 20 mei 2021, 15:00

Het Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH) heeft deze week in Hamburg haar nieuwe onderzoeksschip Atair in gebruik genomen. Het 75 meter lange schip werd voor €114 miljoen gebouwd op de Fassmer Werft in Berne, tussen Bremerhaven en Bremen aan de Weser.