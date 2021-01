Schuttevaer Premium Thecla Bodewes Shipyards sleept prestigieuze order voor bouw NIOZ-onderzoeksschip binnen Facebook

Twitter

Email HARLINGEN 31 januari 2021, 15:00

Thecla Bodewes Shipyards gaat het eerste nieuwe schip bouwen voor de nationale vloot waarmee het NIOZ onderzoek doet naar de zee. Thecla Bodewes Shipyards kwam als beste uit de bus in een aanbestedingsprocedure waarin de noordelijke werf met een aantal andere werven in de race was.