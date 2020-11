Schuttevaer Premium Baggerspecie via Veghel per binnenvaartschip naar rijksdepot Facebook

Ruim 81.000 ton verontreinigde baggerspecie uit de Klotputten in Eindhoven wordt via de overslaglocatie van Van Berkel Bouwstoffen & Transport in Veghel overgeslagen in een beunschip. Vanuit Veghel wordt de baggerspecie per schip vervoerd naar een Rijksbaggerspecie depot.

