‘Weg vrijmaken voor Europese regelgeving automatisering’

Regel-technisch de weg vrijmaken voor automatisering in de Europese binnenvaart. Dat is het doel van het project ‘Industrie standaard vaarondersteuning en besturing op afstand’ van Jan Smallengange (STC) en Richard van Liere (Nestra). ‘We zijn een soort tussenoplossing’, over die tussenoplossing vertellen ze meer op het Smart Shipping Event op 28 november in Alblasserdam.

Europese regelgeving duurt lang, stellen beide heren. ‘Maar de ontwikkelingen in de automatisering gaan nu heel hard’, vertelt Van Liere. Om wildgroei van automatiseringssystemen te voorkomen wordt sinds mei onderzocht of een industriestandaard haalbaar is. ‘In plaats van te wachten, willen wij vanuit de markt al eisen opstellen. Als daaraan wordt voldaan, dan is het veilig’, vertelt Smallengange. ‘Een industriestandaard vanuit de markt.’

Smart Shipping Event Hoe staat het ervoor met de regels voor automatisch varen? Wordt de trackpilot gemeengoed? Weegt geautomatiseerd varen op tegen de kosten? De tweede editie van het Smart Shipping Event op 28 november gaat op zoek naar de antwoorden. Die dag delen kenners en ervaringsdeskundigen de nieuwste ontwikkelingen en beste praktijkvoorbeelden. Meer informatie lees je hier.

Nu moet elk automatiseringsproject nog een ontheffing aanvragen. En dat moet per lidstaat. Van Liere en Smallengangen zouden graag een Europese industriestandaard zien voor zowel trackpilots als voor remote control.

De haalbaarheidsstudie loopt tot mei 2024. Het realiseren van een industriestandaard duurt vervolgens nog langer, maar minder lang dan normale Europese regelgeving. ‘We kijken naar een tussenoplossing, maar wellicht kan die langer blijven.’

Op het Smart Shipping Event willen Smallengange en Van Liere in gesprek met het publiek. ‘We gaan stellingen het publiek ingooien. Hopelijk kunnen we in gesprek met alle belanghebbenden.’