Kruip door sluip door van Rotterdam naar Alphen aan den Rijn

Zandhandelaar Van der Waal in Alphen aan den Rijn kreeg vorige week een vracht zand uit Rotterdam. Via een route die het best kan worden omschreven als mijl op zeven, nu de hefbrug in Waddinxveen eruit ligt na een aanvaring .

Transportplanner Wim van der Linden van De Waal schetst de situatie. ‘Het schip voer via de Lek naar het Amsterdam-Rijnkanaal, via het IJ naar het Noordzeekanaal en bij Buitenhuizen het zijkanaal in naar Haarlem. En daarna kruip door sluip door via onder meer het Braassemermeer naar Alphen aan den Rijn. Een kwestie van vele uren omvaren. En dat betekent uiteraard meer vrachtkosten. Die moeten wij doorberekenen aan de klant en die zit daar niet op te wachten. Dus dat zorgt voor discussies, dat mag duidelijk zijn.’

Lange reis

Het waren Ko en Leonore Hoeve van de Sonara (861 ton) varend voor Zeker Zand uit Sliedrecht, die de lange reis van de Rotterdamse Eemhaven naar Alphen aan den Rijn maakten. ‘Niet helemaal afgeladen, want dan liggen we 2,73 meter diep en op de route zijn trajecten waar 2,50 maximaal is. Dus we hielden het op 750 ton. En we hadden de pech dat we niet via Amsterdam en het Nieuwe Meer konden varen, want ook daar zit een stremming in. Dus was de enige keuze de langste omweg. Gelukkig zijn we niet breder dan 7,50 meter, want dan waren we alsnog vastgelopen.’

De Hoeves hebben na Alphen een vracht naar Katwijk gedaan. Nu gaan ze laden op het IJsselmeer en dan weer naar Alphen aan den Rijn. ‘We rekenen erop dat de brug donderdag weer gedraaid kan worden. Dan is deze ellende weer afgelopen.’

Ook Van der Linden noemt het alternatief van laden op het IJsselmeer. Dat levert in deze situatie een kortere route op. ‘Maar dat is daar vanwege het weer niet altijd even makkelijk. En het zand is er duurder.’

Extra beperkingen

Zijn collega Willem Pols van Versloot-Van Wingerden uit Bodegraven vult aan: ‘De gedwongen alternatieve route levert extra diepgangs- en breedtebeperkingen op. Dus we moeten het zand in kleinere schepen laten aanvoeren, of schepen die maar voor een deel zijn beladen. Dat kost allemaal tijd en geld, maar je moet wel, want anders moet je nee verkopen. Laten we hopen dat het woensdag en anders uiterlijk donderdag weer voorbij is. Er heeft net een schip gelost dat uit Beesd kwam. Dat is via Tiel naar het Amsterdam-Rijnkanaal gevaren en daarna de route via Amsterdam en Haarlem. Toen de brug in Waddinxveen gestremd raakte, lagen er net twee schepen voor die naar ons wilden. Die waren er bijna, maar konden overnieuw beginnen. Scheelde zomaar 24 uur.’

