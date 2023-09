Royal IHC gaat drie hulpvaartuigen Koninklijke Marine onderhouden

Royal IHC wordt verantwoordelijk voor het tweemaal onderhouden van de hydrografische opnemingsvaartuigen en eenmaal het torpedowerkschip Mercuur. Voor de dokgebonden werkzaamheden werkt de scheepsbouwer uit Kinderdijk samen met Neptune Repair in Hardinxveld-Giessendam, waarbij Royal IHC het projectmanagement doet. Tijdens het onderhoud worden ook de klasse-inspecties meegenomen.

De Directie Materiële Instandhouding van de Koninklijke Marine verzorgt zelf het onderhoud aan de sensoren, wapens en commandosystemen (Sewaco) van de schepen.

In november beginnen de werkzaamheden met de Zr.Ms. Luymes, dat als eerste wordt drooggezet. Sjoerd de Bruin, commercial director Defence van Royal IHC: ‘Na de succesvolle dokking van de Zr.Ms. Groningen, zijn we trots dat we weer kunnen bijdragen aan de inzetbaarheid van de Nederlandse marine. We kijken ernaar uit om de komende jaren samen met het projectteam van DMI te werken aan het onderhoud van deze drie schepen.’

