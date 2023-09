Deze week in de nieuwe Schuttevaer: ‘Regio’s Schippersvereniging Schuttevaer staan buitenspel’ en hoe om te gaan met laagwater

De doop van het eerste containerschip dat vaart op groene methanol is een feit, Pim Faasse vertelt over het ontstaan van zijn bedrijf FAVO Bevrachtingen en in Studio Schuttevaer gaat het over de race tegen de klok om het kolkende water bij de stuw in Grave te stoppen; lees er alles over in deze editie van Weekblad Schuttevaer.

Schuttevaer opent deze week echter met de afdelingsbesturen van Schippersvereniging Schuttevaer. Zij voelen zich in toenemende mate buitenspel gezet. Het Utrechtse bestuur trad al af uit onvrede, maar ook in andere afdelingen is er groeiend ongenoegen. Schuttevaer sprak met diverse afdelingsvoorzitters én met landelijk voorzitter Erik Schultz.

Dit jaar viel het mee, maar Koninklijke Binnenvaart Nederland probeert in haar toekomstvisie te komen tot oplossingen voor laagwater. Laagwaterschepen met minder holte zijn geen oplossing voor de binnenvaart om bij extreem laagwater te blijven varen. Uit onderzoek van KBN blijkt, dat dit het laadvermogen dusdanig beperkt dat het economisch gezien niet uit kan. ‘Tenzij de schepen worden gezien als verzekering tegen het stilleggen van kostbare industriële processen, zoals in de chemische procesindustrie.’ KBN ziet wel een aantal andere oplossingen.

Tekst gaat verder onder de foto

De Maas half leeggelopen en verlaten, schepen gestrand en woonarken verplaatst naar dieper water. Eén juk schiet los in de stuw bij Grave en ziedaar de verstrekkende gevolgen. Rijkswaterstaat moet alles op alles zetten om het kolkende water te stoppen. In Studio Schuttevaer vertellen Paul Swanenveld, adviseur Assetmanagement, en Henry Veugelers, senior operator van de bediencentrale Maasbracht, over deze heldhaftige operatie.

De Volharding Group nam in juni 2022 de scheepvaartdivisie over van Koole Terminals. Ruim een jaar later is het tijd voor de volgende grote stap. Nieuwe tankers, een eigen afbouwwerf in Werkendam en een eigen bevrachtingskantoor. Danny Werkman en Erik van der Wiel lichten de ambitieuze plannen op de havendagen Werkendam van de Volharding Group toe. ‘We gaan ook het project aan om uiteindelijk remote te kunnen varen met Seafar.’

Pim Faasse heeft samen met partner Monica Vonk Noordegraaf in korte tijd bevrachtingskantoor FAVO Handel, Transport en Logistiek BV opgericht, in de markt beter bekend als FAVO Bevrachtingen. Hun specialiteit: droge lading en dan met name bouwlogistiek. ‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet.’ Faasse vertelt erover in een uitgebreid interview.

Tekst gaat verder onder de foto

De kapitein en de hwtk van de Alaskaborg zijn ernstig tekortgeschoten toen het schip februari vorig jaar olie verloor voor de Canadese kust. Dat stelt het Tuchtcollege voor de Scheepvaart in Amsterdam. Het schip pompte, zonder dat de bemanning het in de gaten had, 12 uur lang stookolie overboord.

Lees de hele krant hier via de link.