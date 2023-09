Volharding Group opent afbouwwerf en stapt in bevrachting

Nieuwbouwtankers

De Volharding Group nam in juni 2022 de scheepvaartdivisie over van Koole Terminals. Ruim een jaar later is het tijd voor de volgende grote stap. Nieuwe tankers, een eigen afbouwwerf in Werkendam en een eigen bevrachtingskantoor. Danny Werkman en Erik van der Wiel lichten de ambitieuze plannen op de havendagen Werkendam van de Volharding Group toe. ‘We gaan ook het project aan om uiteindelijk remote te kunnen varen met Seafar.’