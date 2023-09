Backup lenspomp en alarm op brug bij defect verplicht bij kotter

Stabiliteit

Demissionair minister Mark Harbers wil een back-up in lenssystemen en adequate brugalarmering bij het uitvallen van een lenspomp verplicht stellen voor vissersschepen. De verplichting zal naar verwachting in 2024 gereed zijn voor kotters tot 24 meter. In een later stadium worden ook de regels voor schepen groter dan 24 meter aangepast. Dat schrijft de minister in een reactie op het rapport van de Onderzoeksraad over de gezonken Urker kotter UK 160 Riemda eind 2020.