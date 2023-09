Deze week in de krant: gedoe rond het emissielabel en wat wordt het schip van het jaar?

Een verplicht emissielabel voor binnenvaartschepen, de Maritime Ship of the Year Award en natuurlijk de Wereldhavendagen in Rotterdam; het is een greep uit de artikelen die te lezen zijn in Weekblad Schuttevaer.

Schuttevaer opent deze week met een artikel over het emissielabel voor binnenvaartschepen. Het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat wil het label namelijk verplicht stellen. Dat moet in 2030 leiden tot een gemiddeld label B van de binnenvaartvloot. Lees meer over de plannen van staatssecretaris Vivianne Heijnen in dit artikel.

Rijkswaterstaat heeft het hele weekend hard gewerkt om de problemen aan de stuw in de Maas bij Grave te verhelpen. Het lijkt er inmiddels op dat een menselijke fout de oorzaak is van het defect.

In een verhaal over zeekadettenkorpsen gaat het over het gebrek aan aanwas van jongeren, vrijwilligers en donateurs. ‘We willen heel graag door blijven varen, maar het wordt wel steeds lastiger.’ Met de campagne Zichtbaar Worden, Zichtbaar Zijn, Zichtbaar blijven, moet hier verandering in komen.

De ASV maakt bezwaar tegen de invoering op korte termijn van een nieuw afdrachtsysteem voor de al jaren verplichte scheepsafvalstoffenheffing op gasolie. De schippersbond wil onder meer weten wie verantwoordelijkheid is voor de afdracht. Lees hier meer over de problemen waar ASV over in gesprek wil met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Welk schip gaat er dit jaar vandoor met de Maritime Ship of the Year Award? Wordt het een elektrische duwboot, een elektrisch sleepbootje of een futuristisch ‘spaceship? De KNVTS heeft dit jaar drie bijzonder interessante schepen genomineerd. Lees in dit artikel alles over de nominaties.

En tot slot, het evenement dat garant staat voor mooie plaatjes en spectaculaire activiteiten op en rond het water: de Rotterdamse Wereldhavendagen. De 46e editie bracht maar liefst 400.000 mensen op de been en resulteerde in dit artikel.

Lees de hele krant hier via de link.