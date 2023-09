‘Rotterdam op zijn maritiemst’

De Wereldhavendagen in Rotterdam heeft afgelopen weekend volgens de organisatie zo’n 400.000 bezoekers getrokken. ‘Het is een heel mooi weekend geweest. De stad lag er echt op z’n maritiemst bij, om maar zo te zeggen’, zegt Sabine Bruijnincx, directeur van de Stichting Wereldhavendagen.

‘We hadden zaterdagochtend wat mist, waardoor ons showprogramma wat later kon beginnen. Maar daarna hebben we alles op het showprogramma kunnen laten zien aan het publiek.’

De 46ste editie begon vrijdag met een jongerendag, onder meer bedoeld om scholieren te laten kennismaken met de carrièremogelijkheden in de Rotterdamse haven. Volgens de organisatie kwamen er duizenden bezoekers op het evenement af.

Lichtjes voor Sophia

Zaterdag wisten nog eens tienduizenden hun weg naar de Wereldhavendagen te vinden. Op die dag was er onder meer een speedbootrace op de Maas en waren er verschillende shows op het water te zien. In de avond was er een verlichte schepenparade onder de naam Lichtjes voor Sophia, genoemd naar het Rotterdamse Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. In de parade over de Maas voeren jonge patiënten uit dat ziekenhuis mee.

Ook zondag waren er shows op het water en activiteiten op de kades langs de Maas. ‘We zijn echt een evenement van en voor iedereen. Dat zie je terug op de kades’, vervolgt Bruijnincx. ‘Het maakt me trots dat zoveel mensen de haven komen bezoeken en ervaren en hopelijk enthousiast zijn over alles wat de haven te bieden heeft.

Containerreus

‘Wat ik zelf heel bijzonder vond, was het 200 meter lange containerschip aan de Wilhelminakade. Daardoor konden mensen ook echt de grootsheid van de haven ervaren. En wat wij heel belangrijk vinden is, dat we niet alleen de haven van nu laten zien, maar juist de haven van de toekomst door middel van de Ab Initio, het opleidingsschip van STC, Seabubbles in de veerhaven, een soort futuristische watertaxi en de E1 powerboat races.’

RaceBirds

De E1 RaceBirds kregen vrijdag nog te maken met problemen. Tijdens de race haalden de vier boten de maximumsnelheid van 90 kilometer per uur bij lange na niet. De havenmeester had daar op het laatste moment geen toestemming voor gegeven omdat de organisatie heeft zich niet zou hebben gehouden aan de vergunningsvoorwaarden om te racen. Ook waren er volgens een woordvoerder van Purpose Pole Position, promotor van de E1, technische problemen. Maar zaterdag konden bijna alle snelheidslimieten alsnog aan de kant worden geschoven en voeren de boten met 80 kilometer per uur over het water. Zondag werd zelfs echt op volle snelheid geracet.

Tragisch

Twee bezoekers van de Wereldhavendagen kwamen zaterdagavond om het leven toen ze na hun bezoek aan het evenement werden aangereden door een bestelbus. Dat gebeurde op de Boerengatbrug op de Maasboulevard. De organisatie van het maritieme evenement zegt ‘met verdriet’ te hebben kennisgenomen van dat nieuws.

