Honderdduizenden bezoekers verwacht op 46e editie Wereldhavendagen

Langs de kades van de Maas in Rotterdam begint vandaag de 46e editie van de Wereldhavendagen. Het jaarlijkse maritieme evenement trekt doorgaans honderdduizenden bezoekers naar de havenstad. Vorig jaar waren het er naar schatting 350.000. Het hele weekend zijn er shows, demonstraties en activiteiten over alles wat met de Rotterdamse haven en werken in de haven te maken heeft.

De eerste dag van de Wereldhavendagen, staat sinds enkele jaren in het teken van jongeren en de carrièremogelijkheden die de Rotterdamse haven biedt. Zo kunnen scholen kennismaken met de haven tijdens het educatieprogramma en krijgen ze informatie over wat werken in de haven inhoudt.

Zaterdagavond is er een licht- en muziekshow onder de naam Lichtjes voor Sophia. Schepen varen in parade en zijn verlicht ter ere van het Sophia Kinderziekenhuis. Zieke kinderen uit dit ziekenhuis varen mee in de show. Zangeres Emma Heesters treedt op tijdens de parade.

Er is dit jaar ook Amsterdamse inbreng. Het wetenschapsmuseum NEMO, dat dit jaar honderd jaar bestaat, start in Rotterdam een tournee met experimenten die wetenschap interessanter moet maken voor kinderen en volwassenen.

Scheepswerven

Hoewel de in totaal acht excursies over de scheepswerven vorige week al stijf waren uitverkocht, zijn er dit weekend nog genoeg andere activiteiten bij te wonen. Zo komen zaterdagochtend minstens 80 roeiers aan in de Oude Haven na een tocht vanuit Maastricht, in zeven roeisloepen. Met deze Dutch Marines Rowing Challenge, vragen de roeiers aandacht voor PTSS onder geüniformeerde beroepen. Ze worden daar opgewacht door burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Rond 11.30 uur gaan alle sloepen roeien via de Maas naar de ingang van de Leuvehaven. Vanaf daar roeien de sloepen van de Dutch Marines Rowing Challenge, begeleid door vaartuigen van de Koninklijke Marine, door naar Zr.Ms. De Ruyter en een eresaluut brengen aan het marineschip waar hoogwaardigheidsbekleders het saluut met fakkels afnemen.