Zeekadetten in zwaar weer, snel meer nieuwe leden nodig

Het gaat niet goed met de zeekadetten in Nederland. Steeds minder jongeren melden zich aan en aan vrijwilligers en donateurs is ook een groot gebrek. ‘We willen heel graag door blijven varen, maar het wordt wel steeds lastiger’, aldus Opperschipper Jordy van Wijk (33) vanaf korpsschip Delfshaven van het Zeekadetkorps Schiedam op weg naar de Marinedagen in Den Helder.

‘Zorrug dat je erbij komt, bij de marine, bij de marine’, zong Dorus. Maar hoe zorg je dat de jeugd echt bij de marine wil komen. Daar is het Zeekadetkorps Nederland een opstapje voor. Jongeren die later bij de marine willen of een maritieme opleiding willen gaan volgen, kunnen alvast aan boord van een eigen korpsschip de fijne kneepjes van het vak leren. Het is wat gestructureerder en technischer dan de Zeeverkenners van de scouting. ‘Bij de scouting gaan ze hutten bouwen, wij dragen marinekleding en leren veel technische zaken aan boord’, aldus Van Wijk.

Terwijl bij iedere scouting in Nederland aanmeldwachtlijsten zijn, loopt het aantal zeekadetten in Schiedam juist terug. Van Wijk: ‘We hebben nog maar 20 leden bij het korps, tien jeugd en tien volwassenen. Dat is echt weinig. Aan boord kunnen 27 mensen slapen, dus we hebben plek genoeg’, vertelt Van Wijk. Hij vermoedt dat jongeren tegenwoordig andere interesses hebben. ‘Ze zitten het liefst op hun mobiele telefoon of een ander schermpje. Dat is zonde, want bij ons aan boord leer je echt wat.’ Een lidmaatschap kost slechts 17,50 euro per maand, dus daar kan het niet aan liggen.

De HWTK aan boord, Xander Hageman (25), wilde bij de marine, maar dat was niet mogelijk. ‘Mijn ogen zijn slecht, ik heb -6 en ben dus praktisch blind. Ook ben ik zwaar dyslectisch, dus ik heb moeite met lezen en schrijven. Maar ik ben wel heel goed met mijn handen, elektra en schema’s tekenen. Hier aan boord kan ik veel betekenen.’ Hij laat de machinekamer zien waar de grote 8-cilinder motor staat te ronken. ‘De motor verbruikt 100 liter diesel per uur, dus het is vrij prijzig om te varen.’ Het schip zelf werd vorig jaar gedoneerd door STC aan het zeekadetkorps. De vereniging wordt door diverse partijen gesponsord, maar het aantal loopt terug. ‘We zoeken actief meer sponsoren, want anders redden we het niet.’

De tocht van Den Oever naar Den Helder verloopt niet helemaal vlekkeloos, omdat per ongeluk net iets te ver naar het oosten wordt gevaren langs de afsluitdijk. De schipper besluit om te draaien, maar komt dan vast op een zandbank. Geen paniek, want de 400 pk motor van de Delfshaven trekt het schip zo vlot. Na een uurtje varen komt het schip aan op de Marinedagen en kunnen de gasten van boord. Het schip zal in Den Helder blijven, want op 21 juli is hier het landelijke zomerkamp, waarbij elk korps met een eigen schip naar de haven komt. De Koninklijke Marine ondersteunt het kamp met onder andere de WR-1 zeilsloepen. ’Dit is echt het hoogtepunt van het jaar’, vertelt Van Wijk.

Visie

Een aantal zeekadetkorpsen zit nog wel op goede sterkte, zoals Alkmaar, Harlingen, Maasluis en Urk. Maar het Zeekadetkorps IJmond heeft nog maar 7 leden bij het korps, Veere heeft er 8 en Den Haag maar 10. Amsterdam heeft sinds 2020 geen eigen zeekadetkorps meer.

De overkoepelende organisatie Zeekadetkorps Nederland (ZKKNL) wil in 2024 groeien van 19 naar 22 korpsen. Op de lange termijn wil het korps een landelijke dekking met in elke provincie minstens 2 korpsen. Het gemiddeld aantal leden per korps ligt momenteel op 33, dat moet groeien naar 45 leden (inclusief bestuur en vrijwilligers). Momenteel stroomt zo’n 44% van de leden uit naar de maritieme sector, dat moet groeien naar 50% volgens de visie 2024.

