Droogdokbehandeling voor opleidingsschip van Zeekadetten

STC-Group

Opleidingsschip Delfshaven van het Zeekadetkorps Schiedam is voor onderhoud drooggezet in het historische droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis. In samenwerking met de opleiding Scheeps- & Jachtbouw van de STC-Group hebben leerlingen onder begeleiding van leraren een dok-plan gemaakt en het schip zelf in het dok geplaatst.