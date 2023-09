Sparky, Canopée en E-Pusher maken kans op Maritime Ship of the Year Award 2023

Wordt het een elektrische duwboot, een elektrisch sleepbootje of een futuristisch ‘spaceship? De KNVTS heeft dit jaar drie bijzonder interessante schepen genomineerd voor de prestigieuze prijs KNVTS Schip van het jaar, of zoals de prijs met ingang van dit jaar heet: Maritime Ship of the Year Award.

Elk van de drie schepen heeft enorme betekenis. Als je puur naar vorm en prestige zou kijken dab is de Canopée (Neptune Marine) de gedoodverfde winnaar. Sierlijke lijnen, wind assisted en internationale prestige hangen vast aan dit schip waarmee onderdelen voor de Ariane-raket worden vervoerd.

Sleepboot Sparky (Damen) en duwboot E-pusher (Kotug/Padmos) zien er misschien ‘gewoner’ uit, maar beide schepen zijn baanbrekend en zetten de toon voor de scheepvaart de komende jaren, zo is de verwachting van Schuttevaer. Elektrisch, modulair en licht.

Lees hier een beschrijving van de genomineerden. De winnaar wordt maandag 6 november bekend gemaakt tijdens het Maritime Awards Gala.

Canopée, Neptune Marine

De Canopée is een open top RoRo-schip dat bedoeld is om componenten en brandstof voor Ariane-raketten van Frankrijk naar Frans-Guyana te vervoeren. Het schip heeft een lengte van 121 meter, een breedte van 22 meter, een ontwerpdiepgang van 4,3 meter en een ontwerpsnelheid van 16,5 knopen. Het schip vervangt twee schepen van 115 x 20 meter.Doordat het schip in Frans-Guyana een rivier op moet varen is de maximale diepgang aldaar slechts 3,8 meter. De lichte, volumineuze lading die vervoerd moet worden vereist bovendien veel dekoppervlak binnen beperkte hoofdafmetingen. Dit resulteert in een volumineus, breed, ondiep schip. De lading vereist echter lage versnellingen terwijl het beoogde vaarschema een hoge snelheid vereist.Tekst gaat verder onder de foto De Canopée moet voldoen aan een veelheid van soms conflicterende eisen binnen zeer beperkte hoofdafmetingen, wat leidt tot een complexe ontwerpuitdaging. Dit resulteert in een volumineus, breed, ondiep schip. De lading vereist echter lage versnellingen terwijl het beoogde vaarschema een hoge snelheid vereist. Om de beoogde snelheid op een efficiënte manier te behalen is een unieke rompvorm ontwikkeld en is het schip voorzien van hulpvoortstuwing middels vier Oceanwings wingsails, die op basis van een vaarschema van één roundtrip per maand tijdens de overtocht een brandstofbesparing van zo’n 18% moeten opleveren. Het is een dubbelschroefsschip met een praamvormig achterschip. In plaats van traditionele aslijnen met uithouders is er gekozen voor een rompvorm met twee gondels. Deze zijn asymmetrisch en verbeteren daardoor het volgstroomveld, geven koersstabiliteit bij het zeilen, verhogen het deplacement en bieden ruimte voor het plaatsen van de voortstuwingstrein hetgeen de lengte van het onderruim ten goede komt. De gondels zijn schuin naar binnen gericht ten opzichte van de hartschiplijn. Dit betekent dat de twee complete voortstuwingslijnen schuin ten opzichte van de centerlijn staan. De bulb is geïntegreerd in de romp om naast weerstandsreductie ook maximaal volume binnen de lengte van het schip te realiseren. De roeren zijn berekend op het geven van constant tegenroer ter voorkoming van het verlijeren/drift van het schip bij gebruik van de Oceanwings. Lees ook: Benjamin Grefkens van Neptune Shipyards: ‘We moeten onze eigen maritieme industrie versterken’ Om de versnellingen binnen acceptabele grenzen te houden is het schip voorzien van een anti-roltank en is een lay-out bedacht die het zwaartepunt substantieel omhoog brengt. Het schip heeft twee ruimen, waarop elke container een specifieke, unieke plek heeft. Het onderste ruim is een waterdicht afsluitbaar ruim, toegankelijk via een waterdicht hydraulisch sluitbaar luik en het bovenste ruim is een open top ruim, bereikbaar van bovenaf en via de RoRo-ramp: de lading wordt met lorries aan en van boord gerold en met de portaalkraan in het ruim gepositioneerd. ‘Al met al heeft Neptune Marine een uniek, innovatief schip opgeleverd waarbij op vrijwel geen van de belangrijke ontwerpaspecten teruggevallen kon worden op standaardoplossingen. Het schip is daarmee een toonbeeld van de innovatiekracht van de Nederlandse maritieme sector’, zegt KNVTS

E-Pusher, Kotug/Padmos

De E-Pusher 1 Type M is de eerste in een serie van modulaire en schaalbare elektrisch aangedreven duwboten, een heel vernieuwend concept waarmee wordt gekozen voor een eigen benadering op verduurzamen in de binnenvaart. Padmos heeft de opdracht gekregen van Kotug om het gehele ontwerp te maken van het eerste exemplaar en deze ook te bouwen.Het ontwerp is vergaand modulair gemaakt waardoor onderdelen compleet parallel van elkaar geproduceerd en vervolgens geassembleerd kunnen worden. Het totale productieproces wordt zo versneld, beter beheersbaar en betaalbaarder.Bijkomend voordeel is dat ook de prestaties en functionaliteiten van de duwboten eenvoudig aangepast kunnen worden aan veranderende toepassingen of specificaties, bijvoorbeeld door te wisselen van energiebron.Tekst gaat verder onder de foto De combinatie van een polyethyleen drijflichaam met een stalen frame en elektrische aandrijving is nog niet eerder vertoond in de scheepsbouw. Het HDPE drijflichaam maakt het ontwerp een stuk lichter, wat het schip een minder waterverplaatsing en kleinere diepgang oplevert, resulterend in een lager energieverbruik wanneer het schip vrij (zonder bakken) vaart en geschikter voor lagere waterstanden. Bovendien heeft dit materiaal binnen eenzelfde rompvolume een significant lagere CO2 footprint tijdens de bouw. Bijkomend voordeel is dat er geen antifouling hoeft te worden toegepast. Om de lekstabiliteit van het vaartuig te waarborgen is elke HDPE module opgebouwd uit 3 compartimenten zodat de 6 drijflichamen totaal 18 compartimenten vormen. De HDPE modules zorgen enkel voor drijfvermogen, de sterkte wordt verzorgd door het stalen frame, waarop de elektrische voortstuwers, batterijcontainer en accommodatiemodule worden geplaatst. Lees ook: Het geheim van de Kotug E-Pusher bevindt zich onder water De batterijcontainer is voorzien van zonnepanelen en middels 2 normale 125A AC stekkers te laden maar kan ook gewisseld worden indien er een walfaciliteit met containerkraan aanwezig is. Deze versie van de E-Pusher is 100% elektrisch uitgevoerd, maar heeft door zijn modulaire concept de unieke mogelijkheid om te kiezen voor de meest optimale energiebron op de route, variërend van fossiele, hybride en volledig elektrische energie, tot waterstof. Daarmee is het ook een oplossing voor een stapsgewijze overgang van hybride naar volledig emissievrij varen. Sleepboot Sparky, Damen