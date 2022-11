Superjacht Viva van Feadship/Royal Van Lent verkozen tot Schip van het Jaar

Maritime Awards

Superjacht Viva Feadship/Royal Van Lent is uitgeroepen tot het KNVTS Schip van het Jaar. De prijs is maandagavond 7 november in de Rotterdamse Doelen uitgereikt tijdens het jaarlijkse Maritime Awards Gala. Op deze avond worden de belangrijkste maritieme prijzen uitgereikt. In Rotterdam ontvingen vijf winnaars elk hun prijs, waarbij haalbaarheid, aantoonbare innovatie en duurzaamheid de belangrijkste criteria vormden. Voortdurende innovatie is nog steeds de kurk waar de industrie op drijft, zo stelt de jury.