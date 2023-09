Probleem stuw Grave vermoedelijk gevolg menselijke fout

Het defect aan de stuw in de Maas bij Grave is vermoedelijk ontstaan door een menselijke fout. Een woordvoerster van Rijkswaterstaat bevestigt na berichtgeving door Omroep Brabant dat de organisatie uitgaat van een vergissing die begaan is tijdens werkzaamheden, maar benadrukt dat de precieze oorzaak nog wordt onderzocht.

Een gat in het stuwcomplex leidde de afgelopen dagen tot een snelle daling van de waterstand tussen Sambeek en Grave. Het gat was ontstaan toen tijdens werkzaamheden een juk uit de constructie was geklapt, een staander waarlangs de schuiven van de stuw omhoog en omlaag kunnen bewegen. Volgens Rijkswaterstaat is het onderhoudsbedrijf dat met de werkzaamheden bezig was zeer ervaren. ‘We werken al jaren met hen samen. Maar waar gehakt wordt, vallen soms spaanders’, zegt de woordvoerster.

Vanwege het defect aan de stuw en de dalende waterstand werd het vaarverkeer tussen Sambeek en Grave vrijdagochtend stilgelegd. Nadat het gat zaterdagavond was gedicht, duurde het nog even voordat het waterpeil een voor de scheepvaart veilig niveau had bereikt. Uiteindelijk werd de Maas tussen de twee Brabantse plaatsen zondagochtend weer vrijgegeven. Korte tijd later werden ook weer schepen toegestaan op het Maas-Waalkanaal.