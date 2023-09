Sterke stroming maakt herstel stuw Grave complexe klus

Vanochtend vroeg was een aannemer in opdracht van Rijkswaterstaat bezig met onderhoudswerkzaamheden aan een van de jukken. Tijdens die werkzaamheden klapte de juk ernaast eruit. De gecreëerde bouwkuip, waar vanuit de werkzaamheden aan de andere juk werden uitgevoerd, werd meegezogen. ‘Gelukkig werd er op dat moment niet aan de jukken gewerkt en is niemand gewond geraakt’, schrijft Rijkswaterstaat op haar website.

Een woordvoerder laat weten dat het onduidelijk is hoe de juk er heeft kunnen uitklappen en of dit iets te maken heeft met de werkzaamheden. ‘Daar zijn we nu ook nog niet naar aan het kijken. Prioriteit is om de jukken weer op de juiste plek te krijgen. Het scheelt dat ze niet beschadigd zijn.’

Het op de juiste plek krijgen van de jukken is een moeilijke klus, zegt Rijkswaterstaat. De sterke stroming van de Maas, als gevolg van de openstaande stuw, zorgt voor extra complexiteit.

Zijhaven opzoeken

Een ander probleem is dat het waterpeil snel lager wordt. Om te voorkomen dat de Maas leegstroomt is de sluis bij Sambeek gestremd. Daardoor zakt wel het peil tussen Sambeek en Grave flink, schippers wordt geadviseerd naar grindgaten te varen. De sluis bij Heumen is ook gestremd, om te voorkomen dat het Maas-Waalkanaal ook leegloopt. Een indicatie van wanneer het probleem is verholpen, durft de woordvoerder niet geven.