Probleem bij stuw Grave stremt Maas

De Maas is voor onbepaalde tijd gestremd van sluis Sambeek tot sluis Grave en ook het Maas-Waalkanaal inclusief sluis Heumen is dicht voor de scheepvaart. Een probleem in Grave is de oorzaak.

Update: Sterke stroming maakt herstel stuw Grave complexe klus

Een schipper laat aan Schuttevaer weten dat om een probleem in de stuw bij Grave gaat. ‘De stuw kan het water niet meer gecontroleerd tegenhouden door een probleem’, vertelt Laurens Faasse, schipper op de Lauwrens Sr. ‘Het water kolkt er nu uit.’ Om te voorkomen dat de Maas leegstroomt is de sluis bij Sambeek gestremd. Daardoor zakt wel het peil tussen Sambeek en Grave flink, schippers wordt geadviseerd naar grindgaten te varen. De sluis bij Heumen is ook gestremd, om te voorkomen dat het Maas-Waalkanaal ook leegloopt.

Rijkswaterstaat bevestigt dat het om een probleem in Grave gaat. De precieze oorzaak durft een woordvoerder nog niet te geven, maar de vaarwegbeheerder komt met meer informatie wanneer zij die heeft. Op foto’s is te zien dat twee jukken zijn losgekomen. De scheepvaart wordt verzocht een ligplaats in zijhavens te nemen.

Faasse is gedoemd te wachten tot de stremming verholpen is. ‘Ik moet in Heijen zijn. Omvaren heeft dus geen zin.’ De schipper laat weten dat hij wel al ziet dat Rijkswaterstaat begonnen is met herstelwerkzaamheden.