Aan de reis: marktspelers voorzichtig optimistisch

Marktinzicht

De vrachttarieven in zowel de ARA als op de Rijn lijken verder te stabiliseren. Hoewel er nog wel iets lagere tarieven zijn gesloten, is dit voornamelijk het geval bij schepen die prompt leeg liggen of wanneer hogere volumes (op de Rijn) geladen kunnen worden. Binnen de ARA probeert men zich vast te houden aan de psychologische grens van tarieven die momenteel gesloten worden. De markt begint wat optimistischer te worden over de komende weken.