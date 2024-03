Eerste vergunningsaanvragen voor ontgassingsinstallaties lopen

Drie lopende aanvragen en een handvol ‘kansrijke locaties’, dat is de stand van het aantal nieuwe vergunningen voor ontgassingsinstallaties in Nederland. Vanaf 1 juli is varend ontgassen van stoffen uit fase I verboden, fase II volgt snel daarna. Binnenvaartschepen moeten vanaf dan bij deze installaties hun tanks ontgassen.

Momenteel zijn er twee ontgassingsinstallaties in Nederland: een bij ATM in Moerdijk en een tweede bij een brandstofterminal in Amsterdam. Over het precieze aantal ontgassingsinstallaties dat nodig is, bestaat geen duidelijkheid. De verwachting is dat er vanaf 1 juli meer ‘dedicated’ transport zal plaatshebben, waardoor niet hoeft te worden ontgast. Dat schrijft ook demissionair minister Harbers in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Hierbij is het belangrijk aandacht te hebben voor het gegeven dat stoffen uit fase I naar verwachting nagenoeg volledig als eenheids- of compatibel transport gevaren kunnen worden.’

De minister ziet vooral nood voor installaties bij het verbod op stoffen uit fase II. ‘Dit is ook waar de businesscase voor aanbieders van ontgassingsinstallaties ligt.’

Lopende aanvragen

In de brief aan de Kamer geeft Harbers een overzicht van de lopende aanvragen en kansrijke locaties. Bij de locatie van ATM Moerdijk is ruimte voor twee schepen, volgens de minister willen ze daar de capaciteit verdubbelen. Daar loopt een aanvraag voor. En eind februari is er ook een aanvraag gedaan voor twee mobiele installaties in de Waal- en Eemhaven. ‘Verder is in het havengebied Rotterdam een kansrijke (publieke) locatie gevonden en wordt gekeken naar plaatsing van mobiele installaties bij enkele bedrijven’, schrijft de demissionaire minister.

In Amsterdam wordt gekeken naar mobiele installaties op openbare kades en een mobiele installatie op een particuliere locatie. Maar er zijn nog geen vergunningen aangevraagd. In Zeeland zijn twee kansrijke locaties geïdentificeerd nabij sluizen. Rijkswaterstaat onderzoekt de geschiktheid van die locaties. In Flevoland is de Europese ontgassingsbond in gesprek met de omgevingsdienst om een geschikte locatie te vinden. In de regio Arnhem-Nijmegen is geen marktpartij voornemens een installatie te plaatsen. In Duisburg is al een installatie in gebruik.

Hoe dan ook verboden

Harbers heeft de verantwoordelijkheid voor voldoende aanbod van ontgassingsinstallaties meerdere malen bij de markt gelegd. Marktpartijen moeten voor een vergunning bij de provincie aankloppen. ‘Varend ontgassen is binnenkort op basis van het CDNI hoe dan ook verboden. Het is dus in het belang van de markt zelf om zo snel mogelijk vergunningsaanvragen in te dienen’, schrijft de Harbers in de jongste brief.

In het Commissiedebat Maritiem vroeg PVV-Kamerlid Hidde Heutink eerder om een gedoogperiode. ‘We krijgen een scenario dat er niet voldoende ontgassingsinstallaties zijn. Schippers moeten zich in allemaal bochten wringen. Maar ze hebben er geen invloed op. En ze krijgen wel een bekeuring als ze toch ontgassen’, stelde Heutink. Destijds adviseerde de minister daar al negatief over en dat doet hij in deze brief opnieuw. ‘Een gedoogconstructie waar het lid Heutink om vraagt zal een averechts effect hebben, omdat dit ertoe zal leiden dat de vergunningsaanvragen voor installaties stagneren. Hiermee worden de schippers ook niet geholpen.’

