Weer drie stremmingen Oostsluis Terneuzen deze week

De Oostsluis in Terneuzen wordt deze week drie keer gestremd voor de scheepvaart vanwege gebrek aan personeel. Het was al bekend dat er deze week lege plekken waren in het dienstrooster. Rijkswaterstaat is er niet in geslaagd deze op te vullen. Daarom is de sluis gestremd op maandag 24 juli van 16:45 tot 22:45 uur, donderdag 27 juli van 16:45 tot 22:45 uur en op zaterdag 29 juli van 14:45 tot 22:45 uur.