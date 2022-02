Worden zeevarenden steeds vaker gearresteerd? – Studio Schuttevaer Facebook

De kapitein en de stuurman van bulkcarrier Julietta D werden vorige week gearresteerd. Koud nadat zij en de rest van de 18-koppige bemanning uit een ziedende storm werden gered, werden de twee vastgezet.

1 / 1 Bemanning gered van Julietta D. (Beeld uit video Kustwacht) Bemanning gered van Julietta D. (Beeld uit video Kustwacht)

De mannen worden verdacht van het veroorzaken van schade op zee. Volgens de nautische vakbond Nautilus past deze arrestatie in de trend dat zeevarenden steeds vaker worden gecriminaliseerd. In Studio Schuttevaer zijn Nautilus-voorzitter Marcel van den Broek en oud-zeekapitein Kees Wiersum te gast. Van den Broek en Wiersum gaan in op de vraag waarom zeevarenden worden gecriminaliseerd en of er inderdaad meer arrestaties zijn.

Studio Schuttevaer is live via het YouTube-kanaal van Schuttevaer te volgen.

(René Quist)