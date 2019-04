Schuttevaer Premium Verkoop van laagzwavelige stookolie komt op gang Facebook

Rotterdam 22 april 2019

Steeds meer oliebedrijven zijn klaar om laagzwavelige brandstof te leveren. BP is per direct begonnen met de verkoop van de nieuwe scheepsbrandstof, terwijl andere partijen zoals ExxonMobil in het derde kwartaal beginnen met leveren.