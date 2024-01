Olietanker ramt pier op Bonaire

Een olietanker van de Curaçaose maatschappij Curoil heeft zaterdag een pier nabij het vliegveld van Bonaire geramd. Het had weinig gescheeld of het had een enorme milieuramp veroorzaakt op het tropische eiland.

De barge zou afmeren bij de pier van het vliegveld om kerosine af te leveren, zoals dat iedere week gebeurt. Doordat de bakboordmotor vermoedelijk niet naar behoren werkte en het schip volgens een medewerker van Curoil te hard voer, ging het mis en kwam het met een behoorlijke klap tegen de pier aan, waardoor deze schade opliep.

De aanvaring heeft aan de voorzijde van het vaartuig voor een scheurtje in de ballasttank gezorgd. Maar daar bleef het bij, er stroomde geen kerosine in het water van de Caribische Zee. Dat zou voor Bonaire, dat sterk afhankelijk is van het toerisme, tot een regelrechte ramp hebben geleid. Havenmeester Gunther Flanegin is geschrokken en zegt dat vooral de looppier is beschadigd. De exacte oorzaak is volgens hem nog niet bekend. ‘We zijn nog bezig met het onderzoek. Maar het lijkt erop dat het een technische fout is geweest en dat de reactie niet op tijd kwam om dit te voorkomen.’

Nagegaan moet nog worden hoe groot de precieze schade en of het veilig is om de kerosine alsnog in de tanks bij het vliegveld over te pompen. Ook zal het schip worden geïnspecteerd om na te gaan of het op eigen kracht weer naar de thuisbasis op Curaçao kan varen. Het ongeluk brengt het vliegverkeer niet in gevaar, er is nog een ruime hoeveelheid kerosine voorradig.

