Deze week in de nieuwe Schuttevaer: binnenvaart verliest containervolume en afscheid van een Franse motor

De nieuwe Schuttevaer opent met het flinke verlies in containervolume voor de binnenvaart. In 2023 is er 29,5 miljoen ton vervoerd, 37% minder dan de 47,1 miljoen ton uit 2022. Verder aandacht voor het maritieme werkbezoek van de koning aan de Drechtsteden, een ‘fietspad’ op de Nieuwe Maas en het afscheid van een Franse motor.

Het vervoer van containers per binnenvaartschip is vorig jaar onverwacht gekelderd met 37%. In 2022 werd 47,1 miljoen ton per container vervoerd, in 2023 daalde dit naar 29,5 miljoen ton. Dat blijkt uit onderzoek van Panteia in opdracht van Infrastructuur en Waterstaat. Vooral Duitse bedrijven kozen ervoor vracht over de weg te transporteren vanwege de onvoorspelbare waterstanden in de Rijn. Dit heeft een reverse modal shift in werking gezet. In hele binnenvaart is het totale vrachtvolume in 2023 5% gedaald, van 301 miljoen ton naar 286 miljoen ton.

Natuurlijk, Economische Zaken had koning Willem-Alexander tot in de puntjes gebriefd over zijn bezoek aan Koedood Marine Group en Holland Shipyards, maar in bijna elke vraag of opmerking van de majesteit klonk oprechte interesse en kennis door. Of het nu ging over Stage V, waterstof of industriepolitiek.

Tekst gaat verder onder de foto.

Teun de Vries vaart sinds 1976 op de Franse motor Vertrouwen en het moment dat hun wegen zich zullen scheiden komt naderbij. Dat wordt een emotioneel moment, maar niet het einde van het varen.

De Rotterdamse havenmeester René de Vries pleit voor aparte vaarstroken voor de plezier- en passagiersvaart op de Nieuwe Maas. Dat zei hij woensdag 24 januari tijdens de presentatie van de nautische jaarcijfers. Hoewel 2023 een jaar was zonder grote incidenten, ziet De Vries dat de vaarweg drukker en drukker wordt.

Tekst gaat verder onder de foto.

De walvisstaart-aandrijving is terug in een nieuwe vorm. Het Zweeds-Zwitserse Asea Brown Boveri (ABB) heeft een computergestuurde voortstuwingstechniek ontwikkeld waarbij de verticaal geplaatste vinnen de beweging van een walvisstaart nauwkeurig nadoen. Het Dynafin gedoopte systeem is ontwikkeld voor zeeschepen, maar biedt ook perspectief voor de binnenvaart.

Lees de hele krant hier via de link.