Marine-achtergrond koning klinkt door bij werkbezoek aan Koedood Marine en Holland Shipyard

Wie niet beter zou weten, zou kunnen denken dat die man met het rossige baardje dagelijks in scheepvaartkringen verkeert. Natuurlijk, Economische Zaken had koning Willem-Alexander tot in de puntjes gebriefd over zijn bezoek aan Koedood Marine Group en Holland Shipyards, maar in bijna elke vraag of opmerking van de majesteit klonk oprechte interesse en kennis door. Of het nu ging over Stage-V, waterstof of industriepolitiek.

De ochtend begon bij Koedood Marine Group in Hendrik-Ido-Ambacht. CEO Maarten Jeronimus vertelde over de Stage-V-motoren van Mitsubishi en hoe ingewikkeld het is geweest ze gecertificeerd te krijgen. Kunnen de schippers die nieuwe motoren wel betalen? Wordt er al gesproken over Euro-6-normen in de binnenvaart? Hoe staat het met de subsidie voor deze motoren? Hoe werkt die nabehandeling? Kan er op afstand worden ingegrepen? De koning, die werd vergezeld door minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) en kabinetsgezant Maritieme Maakindustrie Kees van der Staaij, wilde alles weten.

Gasolie-accijns

Het bezoek eindigde op een schip van Innovated dat vaart voor BCTN. Op de Roermond Max wordt een 1040 kW Stage V-motor ingebouwd ter vervanging van een ABC. Ook de keerkoppeling wordt vervangen, zo lichtte Marnix Vos van NedCargo toe. De discussie over afschaffing van de accijnsvrije gasolie maakt de sector wel zenuwachtig, vertelde Jeronimus. Voorlopig kan de sector niet zonder diesel, waarschuwde hij. ‘In de energietransitie naar emissieloos varen zitten we nu in een tussenfase, die nog wel even kan duren.’

Holland Shipyards Group

Het tweede deel van het bezoek aan de maritieme maakindustrie voerde naar de werf van Hollands Shipyards Group (HSG) in Hardinxveld. Bekend terrein voor minster Adriaansens. Begin september bezocht zij de scheepswerf van de broers Marco en Leendert Hoogendoorn ook al. Dat bezoek heeft haar ministerie geïnspireerd de koning naar de Drechtsteden te halen. HSG liet drie schepen uitgebreid zien die duidelijk zeer de interesse van de koning hadden.

Bij het autonome pontje dat HSG bouwt voor RoBoat kwamen twee werelden van de koning samen: sport en interesse in innovatie. Het pontje gaat op de Seine varen tijdens de Olympische spelen in Parijs. Ook hier wilde de koning weer alles weten over veiligheid en hoe de pont autonoom kan varen.

Dat de koning een bijzondere belangstelling heeft voor waterstofprojecten, kan worden afgeleid uit zijn agenda. In november bezocht hij al een aantal waterstofprojecten in Duitsland en hij opende het eerste deel van het landelijke waterstofnetwerk in Rotterdam. Ook het in aanbouw zijnde waterstofschip FPS Waal, dat voor de kant lag bij HSG, viel in de smaak bij de majesteit.

Marketingwaarde

Willen bedrijven betalen voor groener vervoer? En hoe staat het met vloeibare waterstof? In de machinekamer van het binnenvaartschip dat 8 februari in de vaart komt, stelde de koning tal van vragen aan Marco Hoogendoorn en founder Huib van de Grijspaarde van Future Proof Shipping. Deze laatste legt uit, dat Nike wel een groene strategie heeft en daarom meerwaarde ziet in het vervoer met een waterstofschip. Omdat het marketingwaarde heeft. Voor bedrijven die grondstoffen produceren, zoals Cargill, is die marketingwaarde er niet, zo duidt hij als de koning daarop hint.

HSG staat in het binnen- en buitenland bekend om de elektrisch veerponten. De werf gaat voor het Zweedse overheidsbedrijf Trafikverket vier autonome elektrische veerboten bouwen. Ook op een van de ponten laat de koning zich bijpraten over autonome scheepvaart. Even later verzamelen alle medewerkers van de Holland Shipyards zich op de pont en hun koning sluit vrolijk aan voor een groepsfoto, de jongste Hoogendoorntelg een highfive gevend.

Grootste compliment

Rond 13 uur vertrekt het koninklijk gezelschap en kan iedereen tot rust komen. Marco Hoogendoorn ziet het bezoek als erkenning voor de innovaties van de Holland Shipyards. ‘Het is het grootste compliment dat je kunt krijgen denk ik. Al verdien je er geen boterham extra mee. Het is ook erkenning naar de mensen die de schepen bouwen. Wij kunnen het allemaal wel bedenken, maar de mensen hier moeten het allemaal maar doen.’

Hoogendoorn is blij dat de koning de tijd nam om alle projecten te bekijken.