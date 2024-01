Kees van der Staaij nieuwe kabinetsgezant Maritieme Maakindustrie

Voormalige SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij is de nieuwe kabinetsgezant Maritieme Maakindustrie. Hij volgt de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt op, die verantwoordelijk was voor de agenda-opzet. Van der Staaij gaat zich richten op de uitvoering van de vorig jaar gepresenteerde agenda.

Kees van der Staaij nam in 2023 na 25 jaar als Tweede Kamerlid afscheid van de landelijke politiek. ‘Met veel enthousiasme neem ik het stokje van Marja van Bijsterveldt als gezant Maritieme Maakindustrie over. Er staan vitale nationale belangen op het spel, zoals onze veiligheid, welvaart en schonere energievoorziening. Er ligt nu een heldere en overtuigende agenda. Die wordt gedragen door zowel de sector als het Rijk. Dat is een prachtige basis. Daar moeten we nu met elkaar op volle kracht mee aan de bak. Daar wil ik heel graag aan bijdragen’, stelt Van der Staaij in een reactie.

No Guts…

Op 26 oktober 2023 werd de sectoragenda Maritieme Maakindustrie ‘No Guts No Hollands Glorie‘ gepresenteerd door Van Bijsterveldt. Daarin benoemde zij de grootste uitdagingen, problemen en kansen voor de sector. Om die het hoofd te bieden wordt de komende twee jaar 60 miljoen euro in innovatieve scheepsbouw geïnvesteerd.

Van Bijsterveldt heeft voor het opstellen van de Sectoragenda verkend hoe de overheid en bedrijven met een actiever industriebeleid de Nederlandse maritieme sector kunnen versterken. Van der Staaij gaat haar bevindingen nu ten uitvoer brengen.

Branche blij

De gezant treedt op als publieke vertegenwoordiger van de sector. Van der Staaij was – voor zijn vertrek – het langstzittende Kamerlid en kent Den Haag door en door. ‘Door deze ruime politieke ervaring kent hij bestuurlijk en politiek Nederland als geen ander. Hierdoor zal hij ook in staat zijn deuren te openen voor de sector’, stelt branchevereniging NMT. ‘We zijn erg blij met deze aanstelling. Kees van der Staaij heeft onze sector altijd met volle overtuiging gesteund. Het is ontzettend fijn dat iemand met zijn achtergrond en statuur nu gezant wordt’, reageert NMT-directeur Roel de Graaf.

De partij waar Van der Staaij sinds 1998 voor in de Tweede Kamer zat, de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), was in 2023 mede-ondertekenaar van diverse moties ten faveure van de Nederlandse scheepsbouw. Bijvoorbeeld om bij overheidsaanbestedingen de eigen maritieme maakindustrie strategisch te benutten.