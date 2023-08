‘Vertrek SGP-leider Van der Staaij is aderlating voor de binnenvaart’

SGP-leider Kees van der Staaij neemt na 25 jaar afscheid van de landelijke politiek, meldt hij in een verklaring. Marco Oosterwijk, voorzitter van de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB), prijst het langstzittende kamerlid om zijn inzet voor de binnenvaart. SGP-Kamerlid Chris Stoffer volgt Van der Staaij op als partijleider

Van der Staaij kwam in 1998 als 29-jarige in de Tweede Kamer en in 2010 volgde hij Bas van der Vlies op als partijleider. Vanwege zijn ruime ervaring wordt hij gezien als nestor met veel kennis over de regels en procedures van de Kamer. Voor hem is nu ‘een tijd van gaan’ gekomen. Ook zegt hij uit te kijken naar een leven ‘buiten de opslokkende wereld van de politiek’.

De SGP is van oudsher een partij die populair is onder de binnenvaartschippers. Oosterwijk laat namens de CBOB weten dat hij het als een aderlating beschouwt dat Van der Staaij de politiek verlaat. ‘We konden hem altijd bellen en appen. Hij had echt een hart voor de binnenvaart’, vertelt Oosterwijk, die sinds mei ook burgemeester is van Ridderkerk. ‘Ook voor de internaten heeft hij zich veelvuldig ingezet. Hij was een wezenlijke factor van ons. Het is echt een aderlating.’

Opvolger goed

De SGP’er weet nog niet wat hij hierna gaat doen. ‘Ik zie ernaar uit om op welke manier dan ook bij te kunnen dragen aan onze samenleving vanuit de waarden waarin ik nog even vurig geloof als toen ik 25 jaar geleden de Kamer mocht binnenkomen.’

Opvolger Stoffer heeft volgens Oosterwijk grote schoenen te vullen. ‘Maar de opvolger is goed’, stelt hij. Stoffer zette zich in zijn rol als Kamerlid al meerdere malen in voor de maritieme sector, en met name de binnenvaart.