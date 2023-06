Roboat kan meer dan is toegestaan

De Amsterdamse automatiseerder Roboat moet zichzelf opnieuw uitvinden. Ooit begonnen als prestigieus onderzoeksproject over autonoom varen – met media-aandacht van CNN, The Guardian en Der Spiegel – moet het nu de ontwikkelde techniek op de markt brengen en opdrachten winnen. Maar autonoom varen mag nog bijna nergens. Wat is dan nu de eerste stap?